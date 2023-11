OTSEBLOGI | Ukraina sõjaväeluure kinnitas Budanovi naise mürgitamist

Ukraina ringhääling Suspilne teatas Jussovile viidates, et Marianna Budanova ravikuur on juba lõppemas, aga ta jääb veel mõneks nädalaks jälgimise alla.

Jussov kinnitas ka seda, et mürgitus on veel mitmel HUR-i töötajal. Praegu ta detaile ei avaldanud.

Pärast tervise pikaajalist halvenemist viidi Marianna Budanova haiglasse. Ta läbib ravikuuri ja on jälgimise all. Uuritakse mõrvakatset.

„Kahjuks jah,“ vastas allikas küsimusele, kas on Babeli informatsioon on tõsi.

UNIAN-i allikas lisas, et Marianna Budanovat ravitakse Ukrainas.

Ukrajinska Pravda allikates sõnul oli mürgitus veel mõnel HUR-i töötajal, aga et Marianna Budanova on väike ja kerge, ilmnes see tal kiiremini.