Vabastati veel 11 Iisraeli pantvangi ja 33 palestiina vangi ning relvarahu pikendati kahe päeva võrra

Hamas vabastas pantvangid – üheksa last ja kaks naist – eile hilisõhtul. Kõik nad on kohalike ametnike sõnul Iisraeli Nir Ozi kibutsist. Vahendaja Katar teatas, et värskelt vabastatud pantvangide hulgas on kolm Prantsusmaa kodanikku, kaks Saksamaa kodanikku ja kuus Argentina kodanikku. Seega on Hamas alates reedest vabastanud 58 pantvangi, vahendab Guardian.