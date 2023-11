VIDEO | Tallinna-Narva maanteel Padaorus olid autod tunde lumes kinni, mitu kilomeetrit pikk kolonn sai liikuma

Kell 21.21 sai häirekeskus teate, et Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Tüükri külas Tallinna-Narva mnt 134. kilomeetril on viis autot lumes kinni. Kella 22.41 seisuga oli seisvate autode kolonn juba mitu kilomeetrit pikk. „Seoses väga raskete liiklusoludega on ka abi saabumine kinni jäänud autode vabastamiseks aeganõudvam,“ tõdes päästeamet.

Päästeameti pressiesindaja ütles, et Padaorus oli õhtul sarnane olukord nagu 2010. aastal, kui seal sajad inimesed lumevangi jäid. Ta lisas, et esialgsetel andmetel olid kinni reisibuss, veoautod ja sõiduautod, ent nende täpset arvu polnud võimalik veel öelda. „Teeolud on väga-väga halvad. Teehooldusmasinad on sinnapoole teel, aga kuna teeolud on väga rasked, siis võtab veidi aega,“ selgitas pressiesindaja kella 23 ajal.

Veidi enne südaööd teatas päästeamet, et Padaorus on autode kolonn vaikselt mõlemal suunal liikuma saanud. „Kella 23.55 seisuga on tee läbitav. Teehooldusmasinad jätkavad tööd,“ märkis päästeamet. „Tuletame ka meelde, et tugeva lumesaju ja tuisu korral tuleb liikluses olla erakordselt ettevaatlik ning varuda sihtkohta jõudmiseks rohkem aega.“

