PRIA uueks juhiks saab Margus Noormaa

Regionaalminister Kallase sõnul on uue peadirektori üks olulisemaid ülesandeid muuta PRIA senist kandvat makseagentuuri rolli. „Meie ootus on, et uus juht suudaks toetusi jagava makseagentuuri muuta maaelu digi- ja roheüleminekut toetavaid teenuseid pakkuvaks organisatsiooniks,“ lausus Kallas. Ta lisas, et Noormaa varasem töökogemus IT valdkonnas tuleb PRIA direktori kohal kasuks, sest arendada on vaja näiteks infotehnoloogilist võimekust, mis on aluseks andmete väärindamisele ja mõjusate toetuste rakendamisele.