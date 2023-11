Soome soovib idapiiri täielikult sulgeda. Eesti suursaadik Soomes: küsimus on, kuidas leida kompromiss inimõiguste ja julgeoleku vahel

Ka Sakkov kinnitas, et viimased kaks päeva on olnud rahulikumad. Tema sõnul on idapiir pakkunud Soome inimestele suurt huvi just selles vaatenurgast, kas piir pannakse täielikult kinni või mitte. „Siin põrkuvad kaks kaalutlust, üks on riikliku julgeoleku kaalutlus ja teine on inimõiguste tagamise kaalutlus ja küsimus on, kuidas leitakse nende kahe vahel tasakaal või kompromiss,“ sõnas Sakkov.