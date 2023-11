Soome lahe põhjast üles tõstetud ankur kuulub hiinlaste laevale Newnew Polar Bear ja praegused tõendid viitavad, et just see kahjustas gaasitoru ja sidekaableid. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Rootsi meedias, et ankur võis merepõhja mööda lohiseda paarsada kilomeetrit.