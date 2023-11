VAATA | Rainer Saks: Sel kümnendil me Ukrainat ilmselt Euroopa Liidus ei näe

Võrreldes Eestiga on Ukraina puhul liitumisläbirääkimistel muutujaid palju rohkem ning on ebatõenäoline, et nad suudavad liitu astuda sama kiirelt kui meie. Eestil võttis kogu protsess aega umbes kuus aastat. „Lisaks on täiesti selge, et Ukraina läbirääkimised saavad ka tehnilise külje pealt olema palju keerulisemad kui meie omad,“ sõnas Saks.