Ahistamises ja segi joomises süüdistatud Otepää vallavanem: see on täielik p*sk, mulle makstakse kätte

Õhtulehe järgi teeb Barkala alluvatele pidevalt seksuaalse alatooniga kommentaare ning alandavaid märkuseid. „See on niivõrd absurdne jutt. Ma ei ole ühtegi naist ahistanud ega kellelegi halvasti öelnud. Mul on täiesti arvestatavad isiklikud suhted, mida ma ei pea afišeerima, aga need ei ole vallamajas,“ vastas Barkala. Tema sõnul esitati loos ka süüdistusi väidetavate aastatetaguste juhtumite kohta. „Ma küsin, kus need inimesed varem olid?“ imestas ta. „Need süüdistused oleks esitatud viivitamatult, mitte järsku, et jõi ja roomas mööda maad.“