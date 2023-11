Ukraina julgeolekunõukogu sekretär: Putin on äratanud uinunud spioonid, et Ukraina lõhestada

Danilov ütles, et Ukraina ametiasutustes olevad uinunud Vene spioonid on saanud käsu õõnestada Ukraina ühtsust.

„Nad mõistavad, et nad ei suuda seda sõjaliselt võita, nii et prioriteediks on muutunud sisemise destabiliseerimise katsed,“ ütles Danilov.