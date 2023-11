Putin: globaliseerumise lääne mudel on oma aja ära elanud

„On selge, et glabaliseerumismudel, mille kujundasid märkimisväärses osas lääneriigid, loomulikult oma huvides, on oma aja ära elanud ja on sügavas kriisis. Toimub uue, õiglasema ja demokraatlikuma rahvusvaheliste suhete süsteemi kujunemine, mis vastab maailma enamuse nõudmistele,“ öeldakse Putini tervituses rahvusvahelisest foorumist „Primakovi loengud“ osavõtjatele, vahendab Interfax.