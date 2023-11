USA sõjalaev päästis Adeni lahel kaaperdajate käest kemikaalitankeri

Avalduses lisatakse, et Jeemeni Houthi mässuliste kontrolli all olevatelt aladelt lasti USS Masoni ja Central Parki üldises suunas kaks ballistilist raketti, aga need maandusid laevadest umbes kümne meremiili kaugusele.

Väikest kemikaalitankerit Central Park opereerib Londonis peakorterit omav rahvusvaheline laevandusettevõte Zodiac Maritime Ltd, mille omanik on Iisraeli Oferi perekond. Libeeria lipu all olev laev valmis 2015. aastal ja selle omanik on Clumvez Shipping Inc.