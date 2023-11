OTSEBLOGI | USA senatis võidakse Ukraina abi üle hääletada järgmisel nädalal

Schumeri eilne teade paneb seadusandjad surve alla, et nad tuleksid välja piirijulgeolekualase kokkuleppega, mille saaks hädavajaliku abiga kahele USA liitlasele ühendada. Senati vabariiklased taotlevad piirijulgeoleku poliitikas muudatusi igasuguse täiendava kulutuste eelnõu osana, lootes, et selline kokkulepe veenaks ümber esindajatekoja Ukrainale täiendava abi andmise suhtes tõrksa vabariiklastest koosneva enamuse.

Schumeri sõnul on kongressi demokraadid valmis terve mõistusega leitavateks lahendusteks sisserände asjus, aga kui vabariiklased võtavad liiga karmi positsiooni, võib see kogu eelnõu ohtu seada.

Ukrainale kümnete miljardite dollarite ulatuses lisaraha saamise poolt on USA senatis kindlasti olemas ligi 60 häält, aga vabariiklased on hoiatanud, et nad ei hääleta eelnõu poolt ilma piirikokkuleppeta, sest nad usuvad, et esindajatekoja spiiker Mike Johnson ei võta eelnõu, milles puuduvad piirijulgeoleku sätted, arutluselegi.