Venemaa meedias kajastatakse Karjalas juhtunud rasket avariid, kus hukkus neli migranti, kes tahtsid Soome pääseda. Ilta-Sanomat kirjutab, et juhtunu kohta on vähe selgust ja ühtlasi kasutab idanaaber seda ära, et Soomest halba rääkida.