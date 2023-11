Värske brittide luureülevaate kohaselt on Venemaa terve novembrikuu jooksul teinud tavatuid õhuvedusid, mis viitavad sellele, et riik on tõenäoliselt viinud strateegilised õhutõrjesüsteemid minema oma Läänemere rannikul asuvast enklaavist Kaliningradist, et korvata hiljutisi kaotusi Ukraina rindel.