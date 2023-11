FOTOD | Lähiajal annab tooni külm ilm, ööl vastu teisipäeva on oodata tugevat lumesadu

Täna päeval jääb õhtutemperatuur –5 °C ja –11 °C vahele. Öösel on aga oodata –7...–12 °C ilma, pikemate selgimiste korral võib temperatuur langeda ka lausa –15 °C-ni. Kõige karmimad olud on ööse Saaremaa põhjaosas, kus külma võib tulla –17 °C.

Täna öösel tuleb lund kindlasti juurde. Praegu on lumesadu Soome lahe kohal, kuid need pilved võivad mandrini jõuda alles õhtul. Lund sajab kindlasti ka homme.

Tihedat lumesadu koos tugeva tuulega on oodata ööl vastu teisipäeva. Ilmateenistuse sünoptiku sõnul algab tihe sadu esmaspäeva õhtul Ida-Eestist ja jääb lääne poole liikudes küll nõrgemaks, kuid käib siiski üle terve Eesti. „Lund tuleb kindlasti mõni sentimeeter juurde,“ kinnitas sünoptik ja lisas, et teisipäeva varahommikul on traktoritel kõvasti tööd.