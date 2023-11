Süüria kodanik Moayad Salami ütles, et võimalust üle Soome piiri Euroopa Liitu pääseda reklaamitakse agaralt kohalikel Telegrami kontodel, kust temagi innustust sai. Ta lendas 5. novembril Moskvasse ja sealt omakorda Peterburi, kust alustas teekonda Soome piirile - juhtnöörid selleks tulid salakaubitsejatelt. „Nad kutsuvad kõiki tulema. Õigesti öeldakse, et tee on nüüd valla,“ märkis Salami.