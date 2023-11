FOTOD | Tapal anti ettevõtjatele ülevaade julgeolekuolukorrast

Lilleväli selgitas, et ettevõtjate ja tööandjate toetus on kaitsevaldkonna jaoks kriitilise tähtsusega. „Reservväelaste sõnul mõjutab õppekogunemistel osalemist kõige rohkem sissetulekute säilimine ja tööandjate toetus,“ ütles Lilleväli ja lisas: „Ettevõtjad ei vaja niivõrd veenmist, et riigikaitse on vajalik, vaid nõustamist ja info jagamist, kuidas nad saaksid riigikaitsesse panustada nii, et ettevõttes näiteks õppekogunemiste ajal oma töö korraldada,“ ütles Lilleväli.