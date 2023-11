Raske lumi on põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi mitmel pool Eestis

Raske lumesaju tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi Kagu-Eestis, Pärnu-, Viljandi, Rapla- ja Harjumaal ning laupäeva jooksul on lisandunud 29 keskpinge riket. Liinidel tehakse ka ülelende droonidega, et kiirendada rikete kaardistamist.

„Raske lumi on murdnud palju puid ja oksi ning kohati on liinidele langenud 6-7 puud järjest, mis on rikete lahendamist muutnud raskemaks ja aeglasemaks kui lootsime,“ tõdes Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. „Siiski oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada veel viimased rikked ja taastada elektrivarustus. Mitmed alajaamad on õnnestunud panna generaatori toitele kuniks riket lahendatakse. Loodame enamus keskpinge rikkeid korda teha veel tänase päeva jooksul.“

Raplamaal on endiselt kõige rohkem katkestusi, kuna seal oli lumesadu kõige intensiivsem. „Raplamaal oleme suurte jõududega rikkeid lahendanud kahes vahetuses ja eesmärk on jõuda veel täna enamus keskpinge rikkeid likvideeritud saada. Öises vahetuses alustame madalpinge rikete lahendamisega ning eesmärk on homse päeva jooksul ka need lahendatud saada,“ sõnas Härm.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel. Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.