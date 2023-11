Soome võttis ainsas avatud idapiiri punktis vastu 55 piiriületajat

Valitsus otsustas eile, reedel erakorralisel istungil, et üle idapiiri saabuvaid immigrante hakatakse registreerima Oulu ja Joutseno registreerimiskeskustes, mida hetkel pole veel loodud.

Teekond Oulusse on Raja-Jooseppi piiripunktist üle 500 kilomeetri ja Joutsenosse üle tuhande kilomeetri. Lapi piirivalve ülema asetäitja Ville Ahtiainen ütles, et inimeste transpordi korraldamise eest vastutab piirivalve.

Ta lisas, et võimalusi on erinevaid ja meetod määratakse lõpuks näiteks sõidukipargi, veetavate inimeste arvu ja graafikute järgi. Veo eest vastutab juht, isikute üle teostavad järelevalvet ametiasutused.

Ahtiainen ütles, et eile väljus seni ainus buss Raja-Jooseppilt ning kõikideks olukordadeks valmis lahendust veel pole.

Lapimaa piirivalve ülem Kimmo Louhelainen kinnitas, et kolm reedel piirile saabunud inimest toimetati vastuvõtukeskusesse suure bussiga. Ta märkis, et transpordiks telliti buss, sest vahemaad on pikad ning pole ette teada, mitu inimest korraga riiki siseneb.

Laupäeval saabus Raja-Jooseppi piiripunkti 55 inimest, enamik mehed, kes Louhelaineni sõnul toimetatakse vastuvõtukeskustesse kahe bussiga. Soome immigratsiooniamet otsustab, kuhu piiri ületanud inimesed transporditakse.

Sisserändajad on kohustatud viibima registreerimise ajal järelevalvega registreerimiskeskuses. Samuti ei tohi bussidest maha tulla, välja arvatud eelnevalt planeeritud puhkepeatustes. Peatustes on võimalik jalgu sirutada ja tualetis käia, sõnas Ahtiainen.

Ahtiainen ütles, et reisi ajal korraldatakse söögid põhimõtteliselt lõunakottides. Ta lisas, et iga inimese tervislikku seisundit on kontrollitud ja enne sõidu algust pakutakse neile midagi süüa.

Louhelainen ütles, et piiripunkt on valmis suureks saabujate hulgaks. Sisserändajate päritoluriigid on Jeemen, India, Maroko, Süüria ja Alžeeria.