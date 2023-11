Venemaa on pahane Moldova soovi pärast ELiga ühineda

Sätete hulgas on eeskirjad, mis käsitlevad meetmeid üksikisikute ja institutsioonide suhtes, kelle suhtes on Venemaale kehtestatud sanktsioonid seoses 2022. aasta veebruari sissetungiga Ukrainasse. Seaduse eesmärk on kaitsta ka ärimagnaatide või „oligarhide“ lubamatut mõju.