AP: George Floydi tulistanud politseinik sattus vanglas noarünnaku ohvriks

Rünnak toimus Arizona osariigis Tucsoni poolkinnises vanglas, kus on varem olnud probleeme töötajate puuduse ja turvaaukudega. Info edastas AP-le juhtunuga kursis olev allikas, kes palus anonüümsust.

USA vanglaamet (Bureau of Prisons) kinnitas, et Tucsoni vanglas rünnati üht vangi eile orienteeruvalt kella 12:30 paiku. Ohvri nime ei avaldatud. Vanglaameti sõnul suutsid töötajad olukorda kontrolli all hoida ja pakkusid haavatule elupäästvat abi. Kannatanu toimetati haiglasse.