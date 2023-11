OTSEBLOGI | Holodomori mälestuspäeval tabas Kiievit sõja suurim droonirünnak

Plahvatused äratasid elanikke varahommikul, kui toimusid õhurünnakud Kiievi erinevatele piirkondadele.

President Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina suunas lasti välja üle 70 Iraani disainitud Shahed kamikaze drooni ja lisas, et enamik on alla lastud, kuid mitte kõik. Ukraina õhujõud kinnitasid, et 75-st droonist lasti alla kõik peale ühe.

Linnapea Vitali Klitško ütles Telegramis, et rünnakus sai vigastada viis inimest ning see kahjustas hooneid linnaosades. Ta lisas, et allatulistatud drooni killud põhjustasid tulekahju lasteaias.

Zelenskõi juhtis tähelepanu sellele, et rünnak toimus päeval, kui ukrainlased mälestavad holodomori näljahäda 90. aastapäeva. Selle käigus suri nälga mitu miljonit inimest.

„Tahtlik terror. Täpselt sel ajal. Venemaa juhtkond on uhke oma tapmisvõime üle,“ kirjutas ta Telegramis.

Varasemalt on Ukraina juhtkond tõmmanud paralleele holodomori ja Venemaa praeguse sissetungi vahel.

Ukraina ja veel üle 30 riigi tunnistavad holodomorit Ukraina rahva genotsiidiks Nõukogude Liidu poolt. Moskva eitab, et surma põhjustas sihilik genotsiidipoliitika ja väidab, et näljahäda tõttu kannatasid ka venelased ja teised etnilised rühmad.

Ukraina on viimastel nädalatel hoiatanud, et Venemaa korraldab sarnaselt eelmisele talvele taas õhurünnakute kampaaniat Ukraina energiasüsteemi hävitamiseks. Ukraina energiaministeerium teatas, et pealinnas jäi rünnaku tõttu elektrita ligi 200 hoonet.