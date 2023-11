FOTOD | Ilmateenistus hoiatab: libeduse oht on üle Eesti väga suur

Ilmateenistuse hoiatuste kaardilt selgub, et kogu Eestis on praegu teedel suur libeduseoht. Harju, Lääne-Viru ja Hiiu maakondi hoiatati ka tugeva lumesaju eest.

Keskkonnaagentuur teatas eile, et tulevastel päevadel võib põhjarannikul kohati alla sadada mitukümmend sentimeetrit lund, eriti just Harjumaa idaosas ja Lääne-Virumaa põhjaosas.

Politsei- ja piirivalveamet palub autojuhtidel olla tähelepanelikud, sõita teeoludele vastava kiirusega ja vältida ohtlikke manöövreid. Politsei paneb ka jalakäijatele südamele, et turvaliseks liiklemiseks tuleb kanda helkurit ja veenduda enne tee ületamist, et autojuht on teid märganud.