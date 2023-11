Tallinnas võeti kinni turvameest alla ajada üritanud vargajõuk

„Proovitakse varastada sisuliselt kõike, mida saab maha müüa. Näiteks hiljuti tõkestati varguskatse, kus vargad üritasid kaubikut lehtmetalli täis laadida, aga nad peeti kinni. Samuti on selgelt näha, et selle varguskatsete laine taga on isikud, kelle jaoks need pole esimesed korrad ning kes tegutsevad gruppides organiseeritult,“ selgitas Oolup.