Vaherahu esimesel päeval vabastas Hamas 24 pantvangi. Gazasse jõudis seni suurim humanitaarkonvoi

Pantvangid viidi Gazast välja ja anti Rafah’ piiripunktis üle Egiptuse võimudele koos kaheksa Rahvusvahelise Punase Risti Komitee töötajaga neljaautolises konvois, teatas Punase Risti Komitee.

Vaherahulepingu vahendajana tegutsenud Katar teatas, et vabastati 13 iisraellast, kümme tailast ja üks filipiinlane. Vabastatud Iisraeli pantvangide hulgas oli neli last koos nelja pereliikmega ja veel viis eakat naist.

„Oleme just lõpetanud oma pantvangide esimese partii. Lapsed, nende emad ja teised naised. Igaüks neist on maailm omaette,“ ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. „Kuid ma rõhutan teile, peredele, ja teile, Iisraeli kodanikud: oleme pühendunud kõigi oma pantvangide tagastamisele.“

Pärast esialgset arstlikku kontrolli viidi vabastatud pantvangid oma perede juurde. Meditsiiniasutused ütlesid, et nad tundusid olevat heas füüsilises vormis, kuid neid ootab ees rohkem hindamisi.

Ametnikud teatasid, et Iisrael on saanud nimekirja pantvangidest, kelle Hamas laupäeval Gazast vabastab.

Reedel alanud vaherahu on esimene paus pärast konflikti algust 7. oktoobril. Mõlemad pooled ütlesid, et vaenutegevus jätkub niipea, kui vaherahu lõpeb.

USA president Joe Biden avaldas lootust, et pausi võib siiski pikendada. Ta lisas, et paus on kriitiline võimalus humanitaarabi Gazasse toimetamiseks.

Biden keeldus spekuleerimast, kui kaua Iisraeli-Hamasi sõda kestab. Vastates pressikonverentsil küsimusele, millised on tema ootused, vastas ta, et Iisraeli eesmärk Hamasi likvideerimiseks on õigustatud, kuid raske.

Palestiina Punase Poolkuu Selts teatas, et reedel toimetati läbi Rafah’ piiripunkti 196 humanitaarabi veokit, mis viis Gazasse toitu, vett ja meditsiinitarbeid. See on suurim humanitaarkonvoi Gaza sektorisse pärast lahingutegevuse algust.

Alates 21. oktoobrist on enklaavi sisenenud umbes 1760 veokit.