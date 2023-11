Lõuna-Korea tõestisündinud krimilugude fänn tappis uudishimust võõra inimese

Juunis kuriteo üles tunnistanud Jung taotles leebemat karistust. Ta väitis, et tal olid sel ajal hallutsinatsioonid ja muud psüühikahäired.

Kohus lükkas tema argumendi tagasi, sest kuritegu oli „hoolikalt kavandatud ja toime pandud ning tema väidet vaimse ja füüsilise häire kohta on raske aktsepteerida“.

Politsei märkis, et naise ütlused politseile muutusid sageli. Algselt ütles Jung, et liigutas surnukeha pärast seda, kui keegi teine ​​naise tappis, hiljem väitis ta, et tapmine toimus tüli tagajärjel.