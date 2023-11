Kas Eesti muudab nõusolekuta seksi vägistamiseks?

Eeldan, et sama küsimus võis tekkida nii mõnelgi lugejal, nii et vastan korraga kõigile - ei, see ei ole lühiajaline huvi. Sisuliselt saadab see huvi mind kogu elu, mille põhjus on mõistagi lapsepõlves. Pikemalt sellest ei räägi, aga uskuge mind – mis on vägivald, tean ma väga hästi. Nagu ka seda, et viimase kolmekümne aastaga pole olukord - ohvri vaatevinklist vähemalt – muutunud selliselt, et naised ja lapsed, kes saavad kodus peksa, ka päriselt tunneksid, et riik nendest hoolib.

41% naistest on kogenud vägivalda

Minuga ei pea olema nõus. Tean, et oleme riigina teinud suuri pingutusi, aga olukord on siiski sant ja statistika seda ka peegeldab. Nimelt Eurostati andmetel kuulub Eesti kõrgema vägivalla tasemega Euroopa riikide gruppi. Suisa 41,2% Eesti naistest, kes on kunagi suhtes olnud, on elu jooksul kogenud kas füüsilist, vaimset või seksuaalset vägivalda.

Kusjuures Euroopa Liidu suurem palgalõhe on selle mündi teine pool - vägivald on oma olemuselt hierarhiline nähtus, täpselt nii nagu seda on naistöötaja (võrreldes meeskolleegi omaga) väiksem palganumber.

Need on siis lühidalt põhjused, miks pidasin vajalikuks teemaga tegeleda Euroopa tasemel. Ja tegin seda päris aktiivselt - nelja aastaga olen töötanud kahes komisjonis kümne raporti kallal, mis on kas otseselt või kaudselt seotud naistevastase vägivalla probleemiga. Ning lõpuks parlamendi surve tulemusena oleme jõudnud nii kaugele, et Euroopa Komisjon tuli välja vastava direktiiviga, mille parlament kiitis heaks ja saatis nn trialoogi ehk kolmepoolsetele läbirääkimistele. Need kolm poolt on Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu. Viimane on see kurikuulus koht, kus laua taga istuvad ja otsivad konsensust 27 liikmesriigi esindajad, nii et Eesti valitsuse seisukoht on selle algatuse kontekstis vägagi tähtis.