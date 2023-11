E-sigaret on siiani efektiivseim vahend suitsetamisest loobumiseks.

Cancer Research UK tellitud uuring leidis, et kasutades e-sigarette, on kuueks kuuks suitsetamisest loobumine kordades kindlam kui mainitud teiste vahenditega. Ja kui e-sigarettides oli kasutatud ka nikotiini, oli suitsetamisest loobumise protsent ja tõenäosus veelgi suuremad. Koonduuringusse kaasati 78 erinevat teadustööd, mille tarbeks uuriti enam kui 22 000 suitsetaja käitumist.

Suitsetamine on siiani üks suuremaid globaalseid terviseriske. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) info järgi suitsetab ja kasutab tubakatooteid muul viisil 22,3% kogu maailma inimestest ning probleem on tohutu, sest suitsetamine ei vähene, olgugi et see tapab umbes pooled tarvitajad. Kuigi suurem osa tubakatoodete kasutajatest sooviksid oma pahest loobuda, ei suudeta seda siiski lõplikult teha, olgugi et turg on täis erinevaid turvalisi ja ohutuid vahendeid.

E-sigaretid toimivad selliselt, et kuumutavad sigaretis olevat nikotiini ja maitseaineid sisaldavat vedelikku, nii saab kasutaja veipida, selle asemel et suitsetada klassikalist sigaretti. Uuringu kohaselt suutsid sajast inimesest nikotiiniplaastrite ja -nätsudega suitsetamisest loobuda kuus inimest, nikotiiniga e-sigarette kasutades tõusis see arv aga kaheksani ja vahel isegi kaheteistkümne inimeseni. See tähendab, et veipimisega saab potentsiaalselt panna suitsetamisest loobuma lisaks kuus inimest.

„Elektroonilised sigaretid on nende turule tulekust peale, seda juba kümme aastat tagasi, külvanud palju ebausaldusväärsust nii meedias kui ka meditsiinisfääris. Seetõttu on paljud inimesed loobunud e-sigarettidest kui toimivast abivahendist suitsetamise maha jätmiseks. Õnneks tuleb iga aastaga välja aina enam tõendusmaterjali e-sigarettide kasutegurite kohta. Uuring annab kindluse väita, et nikotiiniga e-sigaretid on praegu parim vahend suitsetamisest loobumise teekonnal,“ ütleb uuringu üks koostaja, Oxfordi ülikooli abiprofessor dr Jamie Hartmann-Boyce.