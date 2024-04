Lilleküla Kodud | Hubane linnakodu rohelises Kristiines

Elukeskkond keset rohelust

Kristiine on oma lopsaka roheluse, kesklinna läheduse ja vaiksete tänavatega unikaalne ning üks enim hinnatud elukeskkond Tallinnas. Tegemist on linnaosaga, kus on mitmeid parke ja mänguväljakuid, mis pakuvad võimalust kodu lähedalt lahkumata looduses aega veeta ning ka sportimiseks suurepärased Nõmme metsad ja kergliiklusrajad asuvad vaid mõneminutilise auto- või bussisõidu kaugusel. Samal ajal on mugavalt lähedal ka kõik linlikud mugavused – koolid, lasteaiad ja spordi- ning meelelahutuskeskused.

Uus Lilleküla Kodude vaid 26 korteriga maja asub vaiksete kõrvaltänavatega rohelises piirkonnas, kus on mugavad kergliiklusteed ja vähese liiklusega kõrvaltänavad neile, kes eelistavad loodussäästlikumat liikumisviisi – näiteks liikuda tööle või kooli jalg- või tõukerattaga. Muidugi on olemas ka suurepärased ühistranspordiühendused ja hea võimalus autoga sujuvalt nii linnast välja kui ka teistesse linnaosadesse liikuda. Lähedal asuvad poed ja keskused muudavad nii igapäevased toimetused kui ka teenuste kasutamise väga mugavaks. Piirkonnas on mitmeid söögikohti ja meelelahutusvõimalusi.

Lilleküla soosib elukeskkonnana rahulikku ja tervislikku elurütmi ning hubane Lilleküla Kodude maja asubki otse värskelt uuenenud Räägu pargi vastas, luues elanikele veelgi rikkalikumaid võimalusi õues aja veetmiseks ja aktiivseks liikumiseks.

Mõnus kogukonnatunne

Lilleküla on piirkonnana hubane ja kodune ning sama ideed kannab ka maja ise. Ühine hooviala, asumifestivalid ja kodukohvikute päevad soodustavad mõnusat kogukonnatunnet.

Mitmed Lilleküla Kodud oma uueks elukohaks valinud inimesed on öelnud, et lisaks rohelusele ja olemasolevale infrastruktuurile on just võimalus väiksemasse kortermajja kolida nende jaoks eriti suureks plussiks. Mitmete perede puhul mängib suurt rolli ka see, et turvalises hoovis on oma mänguplats pere pisematele.

Keskkonnasäästlik hoone