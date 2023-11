Ukraina on valmis evakueerima Poola veokijuhtide protesti ummikusse jäänud juhte

Poola veokijuhid on blokeerinud teed neljas piiripunktis, mis on muuhulgas Ukraina peamised kaubanduse marsruudid Venemaa sissetungi ajal.

„Ausalt öeldes, mida rohkem me nendega räägime, seda vähem on meil lootust,“ ütles Ukraina Rahvusvaheliste Vedajate Assotsiatsiooni president Leonid Kostjutšenko.

„Rääkisin meeleavaldajate juhiga ja tema suhtumine on selline, et blokeerime nii kaua, et te tähistate uut aastat järjekorras. Ma ei saa sellest huumorist aru,“ lisas ta.