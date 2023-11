Hollandi senine peaministrierakond teatas, et ei lähe valitsusse

„Suured võitjad on PVV (paremäärmuslik Vabaduspartei – toim) ja NSC (kristlik-demokraatlik Uus Sotsiaalne Leping – toim). Meile sobib 13 aasta järel [valitsuses] teine roll. Valija on samuti öelnud: VVD, jäta üks ring vahele,“ ütles Yeşilgöz. „Aga me teeme paremtsentristliku valitsuse siiski võimalikuks. Konstruktiivseid ettepanekuid me toetame, see on seega teatud sallivuse vorm.“