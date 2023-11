Iisrael peaks vabastama 39 palestiina vangi

Suuremat osa neist hoitakse kinni ilma kohtuta. Enamik on teismelised poisid, kellest 40% on alla 18 aasta vanad.

Arvatakse, et pea igal palestiina perekonnal Läänekaldal on millalgi olnud sugulane Iisraeli vanglas. Tihti on need vanglad Iisraelis, kus kinnipeetavaid on keeruline või võimatu külastada.