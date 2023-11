Soome võrdõiguslikkuse volinik: piiri sulgemine ohustab tõsiselt varjupaiga taotlemise õigust

„Õigus taotleda varjupaika, tagasisaatmise keeld ja grupiviisilise väljasaatmise keeld on EL-i õiguse ja Soome õiguskorra kesksed põhimõtted. Kui tegelikku ja efektiivset ligipääsu varjupaigamenetlusele ei ole, on ilmne oht tingimusteta tagasisaatmise keelu ja grupiviisilise väljasaatmise keelu rikkumiseks,“ teatas Stenman, vahendab Helsingin Sanomat.

Soome peaminister Petteri Orpo ütles eile Eduskuntas, et tehtud otsused on olnud vältimatud ja proportsionaalsed. Valitsus on valmis need tühistama, kui olukord piiril normaliseerub.