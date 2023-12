E-sigaret on suitsetajale tunduvalt vähem kahjulik kui tavasigareti suitsetamine

„Suitsetamisest loobumine on üks paremaid asju, mida saab oma tervise heaks teha,“ ütles Inglismaa peaarsti asetäitja dr DeGruchy. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) info järgi suitsetab 22,3% kogu maailma inimestest ja probleem on suur, sest suitsetamine ei vähene, olgugi et see tapab umbes pooled tarvitajad.

E-sigaret on 95% kahjutum

Võrreldes suitsetamisega on e-sigaret 95% vähem kahjulik, leiti King’s College Londoni raportis. Ülevaate autorid tõid välja, et suitsetamise asemel e-sigareti kasutusele võtmine vähendab oluliselt kokkupuudet vähki, kopsuhaigusi ja südame-veresoonkonna haigusi soodustavate toksiliste ainetega. Samas ei tähenda see automaatselt, et e-sigareti kasutamine oleks riskivaba, eriti inimestele, kes ei ole kunagi suitsetanud.

2022. aasta ülevaates on pandud erilist rõhku biomarkeritele, mis näitavad organismi kokkupuuteid kemikaalide ja toksiinidega. Uuringus leiti, et e-sigareti kasutajate biomarkerid olid oluliselt madalamad kui suitsetajatel. Passiivse e-sigareti kasutamisega muutusi biomarkerites ei tuvastatud. E-sigarettide kasutajate seas oli vähki põhjustavate ja muude toksiliste ainetega kokkupuutumise tase madalam kui tavaliste sigarettide suitsetajatel.

Segadus seoses vähem kahjulikkusega

Kuigi teadlased on selgitanud välja, millised eelised on e-sigaretil suitsetamise ees, selgub uuringust, et avalikkuses on jätkuvalt segadus seoses e-sigarettide vähem kahjulikkusega. 2021. aastal teadis ainult 34% Inglismaa täiskasvanud suitsetajatest, et e-sigareti kasutamine on vähem kahjulik kui tavaliste sigarettide suitsetamine. Ainult 11% suitsetajatest teadis, et nikotiin ei ole suitsetamisega seotud terviseriskide peamine põhjus.

Samas on aastatega e-sigareti kasutamine täiskasvanute seas mõnevõrra kasvanud. Ühendkuningriigi rahvatervise organisatsiooni Action on Smoking and Health (ASH) uuringute kohaselt kasutas 2022. aastal e-sigaretti 8,3% Ühendkuningriigi täiskasvanutest. 2021. aastal oli e-sigareti kasutajaid 7,1% ja aasta varem 6,3%.