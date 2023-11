„PÄEVAKORD“ | Reformierakond on kärgatuse äärel. Küsimus on, millal Kaja Kallase vastu pöördutakse

Urmas Jaagant (Eesti Ekspress) nõustub, et Eesti 200 vajab uut hoogu hädasti, kuid möönab, et erakonna reitingut tõstev suunamuutus Tsahkna valimine olla ei pruugi. Uus esimees ajab ilmselt edasi sarnast liini, mida ajas ka ametist taandunud Lauri Hussar. Ja see ei ole seni edu toonud.