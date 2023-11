„PÄEVAKORD“ | Lehepuu: saastamismaks tuleb lihtsalt alla neelata. Riikoja: kindlasti mitte!

Valitsus plaanib tulevast aastast järsult tõsta keskkonnatasusid, mida peavad maksma ettevõtted, kelle tegevus saastab välisõhku, veekogusid, pinnast või tekitab ohtlikke jäätmeid. Enamasti saavad nn maksulaksu tööstusettevõtted. Ettevõtjad leiavad, et tõus on liiga järsk ja tuleb liiga kiiresti, mis tähendab, et lõpliku maksukoormuse saavad enda kaela tarbijad. See omakorda toidab inflatsiooni.