Topsiring lihtsustab korduvkasutustopside ringlust nutikate kiipide abil

Topsi sulatatud kiibiga tootele on Topsiringil võetud kasuliku mudeli patent, sest sellist lahendust mujal maailmas pole. Kangus selgitab, kuidas arendustöö käigus tehti kümneid mudeleid ja katseid, kuidas saada kiip topsi nii, et see töötaks ega lõhuks topsi. „On ettevõtteid, kes kleebivad kiipe topsi alla, ent see ei pruugi olla kuigi kauakestev ega ole silmale ilus. Tänu sellele, et sulatasime kiibi toote sisse, võib tops läbida sadu pesusid, kahjustumata kasutamise ja pesemise käigus.“

Kiibiga seonduvaid võimalusi alles avastatakse

Topsiring on üle minemas kiibiga topside tootmisele, luues tarkvaral põhinevat ökosüsteemi, mis võimaldab anda topsile erinevaid funktsionaalsusi. „Me isegi ei hooma kõiki neid võimalusi, aga juba praegu lisandub uusi mõtteid, mida katsetada,“ ütleb Kangus. Näiteks saab kaugloetava kiibiga topse kasutada kinnistel sündmustel, paigaldades ustele turvaväravad nagu kauplustel. Külastaja ei saa topsiga väljuda, seega on topside kadu marginaalne. Korraldajal jääb ära taaskasutatava topsi eest pandi küsimine ja ta ei pea tegelema tagasimaksetega. Lisaks saab kiibiga topsiga limiteerida privaatsündmustel tasuta jookide arvu. Või programmeerida lahendus nii, et tarbija kannab ettemaksukontole rahalised vahendid ja tops toimib ise hoopis maksevahendina. Kiibiga topside puhul võib juhtuda, et need satuvad tavalise olmeprügi hulka, kuid skanneriga lugedes leiab „kaduma“ läinud topsid kiirelt üles ning need saab muu prügi seest lihtsasti välja sorteerida. „Inimesed peavad muidugi uue süsteemiga alles harjuma. Ent positiivne võiks kõigi jaoks olla see, et olmeprügi hulk sündmustel väheneb kordades!“ nendib Kangus.