Tartu astus ehitusjäätmete taaskasutuses suure sammu

„Inimestel on kindlasti põnev lugeda, et millistelt objektidelt pärit materjali on uute rattamajade juures kasutatud, kuid tegelikult pole ringmajandus nii lihtne, kui võiks arvata,“ tõdeb Lääne. „Üks probleem on materjalide saadavus. Meie koostööpartnerite, noorte TalTechi arhitektide ideelendu pärssis päris palju, et projekteerides tuli arvestada ainult olemasolevate materjalidega. Lisaks selgus, et kasutatud ehitusmaterjalidest ehitamine eeldab tihedamat koostööd projekteerija, tellija ja ehitaja vahel ning ajaline ja rahaline panus kujuneb oodatust suuremaks. Me ei osanud seda ette näha. Samuti oli üllatav, et mõned ehitajad ei soovi endale nii-öelda kehva referentsi ehk enamik eelistaks ehitada ainult uutest materjalidest. Õnneks oleme kõikidel juhtudel saanud Tartu rattamaju ehitama ettevõtja, kes igati toetab ja mõtleb kaasa, kuidas ehitada kasutatud ehitusmaterjalidest.“