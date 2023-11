Reet Aus rõivajäätmetest: kujutleme, et tarbime teadlikult, ent tegelikult läheneme kaosele

„Nüüd tegeleme jätkuprojektiga, tehes kliimaministeeriumile raportit, millised peaksid olema tekstiilijäätmete käitlemise vallas järgmised praktilised sammud,“ räägib ta. „Esimene asi, mida peaksime tegema ja mis ei ole keeruline, on jäätmete kogumine. Sealt edasi on Eestis olemas kahjuks ainult rõivaste korduskasutuse võimekus, ent puudub võimekus ümbertöötlemiseks. Riik, teadus- ja haridusasutused ning ettevõtjad peaksid astuma dialoogi, et suudaksime koos vähem kui 1,5 aastaga vajalikud lahendused välja töötada, luua korraliku kogumis- ja sorteerimissüsteemi ning panna üles tekstiili ümbertöötluse. Kõike seda võiks teha ka koostöös mõne teise riigiga, kaasates näiteks projekti Soome, Läti või Leedu. Soome ja Rootsi puhul on väga head näited, kuidas juba selle probleemiga tegeletakse. Kuna jäätmete kogumine, sorteerimine, purustamine ja töötlemine on kallis, peab aga siin taga seisma riigi ning omavalitsuste strateegiline otsus. Lihtsalt start-up’iga nii suurt probleemi ei lahenda,“ nendib Aus.

Lihtsate vahenditega tööstuslike lahendusteni

KIK-i toetatud ringmajanduse projektist tuli Ausi sõnul välja kaks olulist asja. „Esiteks on kõik võimalik, kui vaid tahta, sest teadmisressurss on meil riigis täiesti olemas. Selgus, et väga väikeste ja lihtsate vahenditega on võimalik jõuda tööstuslike lahendusteni. Probleem on aga selles, et hetkel veel on riigi valmisolek selleks nullilähedane. Lahendus pole keeruline, ent see lihtsalt ei ole hetkel majanduslikult edukas. Põhjus on selles, et ettevõtlus töötab eduka toote pinnalt, aga praegu oleme ju edukast tootest veel väga kaugel. Ja kui jõuamegi tooteni, pole selle eeliseks kindlasti hind ehk siis võrreldes uuest materjalist rõivaste tegemisega on tegemist ebavõrdse stardipositsiooniga. Nutika disaini ja hea tootearendusega on kõik võimalik, aga riigi abita tööstust püsti ei pane.“