VIDEO | Dublinis puhkesid pärast noarünnakut rahutused. Politsei süüdistas paremäärmuslikke hulle

Rahutuste tipphetkel oli väljas üle 400 politseiniku. Politsei esindaja Patrick McMenamin ütles, et politseinikke on rünnatud ja solvatud.

Iirimaa justiitsminister Helen McEntee nimetas sündmusi lubamatuteks ja ütles, et kõrilõikajalikul ja manipuleerival elemendil ei tohi lubada õõvastavat tragöödiat ära kasutada kaose tekitamiseks.

Politseiülem Drew Harris ütles, et rahutuste taga oli „paremäärmuslikust ideoloogiast tagant tõugatud täiesti hullumeelne kildkond“.

Vägivald puhkes pärast seda, kui Dublini kesklinna põhjaosas Parnell Square Eastis rünnati kolme väikest last ja naist. Politsei vahistas 50. eluaastates mehe, kes sai samuti vigastada. Rohkem kahtlusaluseid ei otsita.

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi eile kella 13.30 ajal kooli nimega Gaelscoil Choláiste Mhuire juures. Politsei teatas, et tõsiselt said viga viieaastane tüdruk, 30. eluaastates naine ja 50. eluaastates mees. Kergemalt said viga viieaastane poiss ja kuueaastane tüdruk.