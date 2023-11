Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed esitasid linnavalitsusele umbusaldusavalduse

Volikogu esimehe Odinetsi sõnul on linnavalitsus viimase üheksa kuu jooksul esitanud volikogule pahatihti faktivigadega ja sisuliselt läbi mõtlemata otsuste ja määruste eelnõusid. Sageli on eelnõud ka normitehniliselt ja keeleliselt ebakorrektsed. „Lisaks on linnavalitsus mitme olulise eelnõuga niivõrd hiljaks jäänud, et see ohustab linna tulubaasi. Näiteks on maamaksu määrade kehtivusajaks sätestatud hilisem aeg kui nõuab seadus. Oleme ka need asjaolud umbusaldusavalduses ära märkinud,“ sõnas Odinets.