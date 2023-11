Murmanski kuberner teatas välismaalaste Vene-Soome piirist läbimurdmise katsest

„Eile juba oli piirist läbimurdmise ebaseadusliku katse juhtum välismaa kodanike poolt. See loomulikut tõkestati,“ teatas Tšibis üksikasju lisamata. Ta rõhutas aga, et „olukord on tänasel päeval absoluutselt kontrolli all“, vahendab Meduza.

Kolmapäeval teatas Tšibis, et Murmanski oblastis kehtestati Soome piiri sulgemise tõttu kõrgendatud valmisoleku režiim. Tšibis ütles, et see otsus viib selleni, et „läbi meie territooriumi NATO riiki saada soovivate välismaa kodanike arv kasvab tõenäoliselt kordades“. Sellega seoses avati migrantidele kolm ajutist varjupaika.