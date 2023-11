OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministri endine asetäitja: Venemaa kurnab Ukrainat, et teha uus läbimurre

„Nende ülesanne on meid täielikult ära kurnata ja valmistuda mingiks järgmiseks tegevuseks. Me peame seda teadma, sõjaväelased teavad seda kindlasti, ja nendeks asjadeks tuleb valmistuda. Me ei ole praegu lihtsalt kaitses, vaid tuleb mõista, et meid kurnatakse meelega absoluutselt kogu rindejoone ulatuses, et edaspidi realiseerida nende ülesanne juba mingite teiste vahenditega,“ selgitas Maljar.