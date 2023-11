Gazas algas relvarahu, aga Iisrael hoiatas, et sõda ei ole läbi

Iisrael on teatanud, et see ei ole sõja lõpp. Valitsus on lubanud oma missiooni Hamas hävitada ja vabastada kõik pantvangid lõpuni viia.

„Sõda ei ole veel läbi. Humanitaarpaus on ajutine. Gaza sektori põhjaosa on ohtlik sõjatsoon ja on keelatud põhja liikuda. Teie oma ohutuse huvides peate te jääma humanitaartsooni lõunas. Sektori põhjaosast on võimalik lõunasse liikuda ainult Salah al-Dini maanteed mööda. Elanike liikumine sektori lõunaosast põhja ei ole lubatud ja on ohtlik.“