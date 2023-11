Uuenev määrus piirab rahustite ja uinutite väljakirjutamist

Bensodiasepiinisarnastel ravimitel ehk nn Z-ravimitel on peamiselt und soodustav mõju. Sellist tüüpi rahustid ja uinutid mõjuvad sümptomeid leevendavalt, need ei ole haigust välja ravivad ravimid. Rahustite ja uinutite pikemaajalisel kasutamisel tekib tolerantsus ehk ravimiga harjumine ning võib välja kujuneda ravimisõltuvus.

Seepärast on sellist tüüpi rahusteid ja uinuteid soovitatav kasutada ainult lühiajaliselt ning patsientidel, kelle toimetulek ja elukvaliteet on ärevus- või unehäire tõttu tugevalt häiritud. Kergemate häirete korral tuleks eelistada mittefarmakoloogilist ravi nagu nõustamine, eneseabi.

Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõuniku Mari Amos selgitas, et muudatuse kohaselt võib rahusteid või uinuteid ravi alustamisel ühele retseptile välja kirjutada varasema 60 tk asemel maksimaalselt 30 tabletti. Ravi alustamiseks loetakse retsepti väljakirjutamist, kui patsiendile ei ole viimase 12 kuu jooksul bensodiasepiini või bensodiasepiinisarnast ainet sisaldavat ravimit välja kirjutatud. Ravimi väljakirjutamisel on arst toimeaine valikus vaba, kuid kui ta on valiku teinud, saab ta välja kirjutada konkreetse toimeaine puhul väikseima Eestis turustatava annuse.

Ravimiosakonna nõunik rõhutas, et määruse muudatus on kantud põhimõttest, et ravimeid kasutataks nii palju kui tarvilik ja nii vähe kui võimalik – ikka selleks, et vähendada sõltuvuse ja kõrvaltoimete riski. „See on ka aasta alguses heaks kiidetud Eesti ravimipoliitika 2030 üks alustalasid,“ tõi välja määruse muudatuste üks väljatöötajatest Mari Amos.