Dublini kooli läheduses toimunud noarünnakus sai viga viis inimest

Sündmus leidis aset veidi pärast kella 13.40 kohaliku aja järgi kooli vahetus läheduses, mis on lähedal linna kõige aktiivsemale tänavale O’Connell Street. Piirkond on suletud ja kuulutatud kuriteopaigaks.

Pressikonverentsil kinnitati, et viieaastane tüdruk saab haiglas erakorralist abi, samas kui teine kuueaastane tüdruk ja viieaastane poiss said kergemini viga. Viimane sai juba ka haiglast välja.

Raskelt said vigastada ka 30ndates naine ja 50ndates mees. Viga saanud mees on juhtumi huviorbiidis, teatas Iiri politsei. Samuti teatas politsei, et nad ei otsi hetkel teisi inimesi ja järgivad kindlat uurimissuunda.

Juurdlus on alles algusjärgus, kuid arvatakse, et „terroriga seotud tegevust ei toimu“ ja see näib olevat „iseseisev rünnak“.

Ohvitserid tegelevad rünnaku põhjuste väljaselgitamisega. Samuti kinnitati, et rünnakul kasutati nuga.

Iiri peaminister Leo Varadkar ütles, et politsei pidas kahtlusaluse kinni ja ta oli juhtunust „šokeeritud“. „Olen suhelnud justiitsministriga, kes mind kursis hoiab. Faktid selles küsimuses alles ilmnevad,“ lisas ta.

Pealnägija sõnul suruti noaga mees oli maha ja teda üritasid ohjeldada paljud inimesed. Ta ütles, et kiirabi saabus kolme-nelja minutiga sündmuskohale.

Iiri justiitsminister Helen McEntee ütles avalduses, et on kohutavast rünnakust sügavalt šokeeritud. Ta lisas, et tema mõtted on vigastatutega, eriti laste, nende vanemate ja peredega „sel äärmiselt raskel perioodil“.