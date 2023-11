BBC: Dokumentide kohaselt on Putini liitlane lapsendanud kadunud Ukraina lapse

BBC pääses juurde lapsendamiskirjetele ja sünniregistrile, mis näitavad, et Ukrainast pärit laps Margarita Propenko nimetati Venemaal ümber Marina Mironovaks. Dokumentide kohaselt on tema vanemateks 70-aastane Venemaa erakonnajuht Sergei Mironov ja tema naine.

Laps oli üks 48-st kes jäi Hersoni lastekodust kadunuks pärast seda, kui Vene väed võtsid piirkonna üle kontrolli. Ukraina teatel on alates 2022. aasta täiemahulise invasiooni algusest Venemaale viidud 19 546 Ukraina last, vähem kui 400 last on tagasi Ukrainasse jõudnud.

Venemaa valitsus on öelnud, et ei küüdita Ukraina lapsi, kuid evakueerib nad, et pakkuda kaitset sõja eest.

Mironov eitas teateid Ukraina lapse lapsendamisest, nimetades seda „Ukraina eriteenistuste ja nende lääne kuraatorite võltsinguks“.

Venemaa laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova on öelnud, et Ukraina lapsed lähevad Venemaal ainult kasuperele või ajutisele eestkostele. „Meil ei ole lapsendamisi,“ ütles ta. Tema sõnul on see oluline fakt, sest lapsendamine tähendab, et laps saab täielikult riigi kodanikuks, sealhulgas saab muuta tema nime ja sünnikohta.

Venemaa valitsus ütles BBC-le, et on „vale“ väita, et Venemaa ei anna luba Ukraina laste lapsendamiseks väljakuulutatud Venemaa piirkondadest. Nende teatel peavad nad suuri osi Ukrainast Venemaaks ja seal elavaid inimesi oma kodanikeks.

Rahvusvaheline üldsus tunnustab annekteeritud piirkondi endiselt Ukraina territooriumina.

Genfi konventsiooni kohaselt on tsiviilisikute väljasaatmine sõja ajal ebaseaduslik, välja arvatud juhul, kui see on julgeoleku või sõjaliste põhjuste jaoks hädavajalik ning ajutine. Samuti keelab konventsioon lapse perekonnaseisu muutmise.

Selle aasta alguses andis Rahvusvaheline Kriminaalkohus välja president Vladimir Putini ja Venemaa laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova vahistamismäärused Ukraina laste väidetava ebaseadusliku väljasaatmise eest Venemaa kontrolli all olevale territooriumile, eesmärgiga nad jäädavalt oma sünnimaalt välja saata.

Moskva sõnul ühendab ta lapsed pere või sõpradega, kui esitatakse õigustatud nõue ja neile tullakse järele. Kuid paljud vanemad ei tea, kus nende lapsed on, ning nende leidmise ja tagasi võtmise protsess on keeruline.