Kreml: Venemaa ei kujuta endast Euroopale ohtu, Euroopa aga Venemaale küll

„Euroopa kujutab endast ohtu Venemaale ja Euroopa, ma pean silmas EL-i, olles USA kontrolli all olev kontinent, just nemad on osalised NATO-s, mis liigub kogu oma sõjalise võimsusega meie piiride poole,“ ütles Peskov. „See on fakt, mida ei saa vaidlustada. See on ilmselge fakt ja just see kujutab endast meile ohtu. Just see paneb meid tegema seda, mida me praegu teeme.“