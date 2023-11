VIDEO | Kaja Kallase sõnum õpetajatele: streik ei too riigieelarvesse raha juurde. Me ei saa võtta uusi kulusid

Ta lisas ka, et tuleva aasta eelarves saaks muudatusi teha. „Kui valitsus seob järgmise aasta eelarve eelnõu usaldushääletusega, on neil nädala jooksul võimalik eelarve sees teha ümbertõstmisi. See tähendab, et õpetajate palka on võimalik rohkem tõsta ka 2024. aastal,“ lausus ta. Tema arvates oleks võimalik raha leida haridusministeeriumi haldusalast. Ta rõhutas ERR-ile, et haridusministeeriumi eelarve on suur eelarve ja kui on prioriteet õpetajate palku tõsta, siis kindlasti on võimalik valdkonna seest raha ka leida.