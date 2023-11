Otsingud kandsid lõpuks vilja: Arengukoostöö keskust hakkab juhtima Klen Jäärats

„Mul on hea meel asuda juhtima ESTDEV-i just sel erilisel ajal, kui meie partnerriigid ja meie saatusekaaslased – Ukraina, Moldova ja Gruusia – on tegemas otsustavaid samme üle Euroopa Liidu lävepaku,“ jätkas Jäärats.

Klen Jääratsi sõnul on oluline jätkata euroopalike väärtuste jagamist ja demokraatlike digiühiskondade ehitamist ka Aafrika mandril, mida Eesti on Team Europe algatuste raames teinud juba aastaid.

„Mul on erakordselt hea meel, et oleme ESTDEV-i juhi valikuga jõudnud lõpule ning et saavutasime kokkuleppe just Klen Jääratsiga. Jääratsi pikaajaline töökogemus Euroopa Liidu teemadega aitab tal edukalt viia ESTDEV-i arengu uuele tasemele,“ ütles ESTDEV-i nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.